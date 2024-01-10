Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi tarafından ilçeye kurulan Kan Bağışı Tırında Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, kan bağışında bulundu.

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için, kan vermesi gerektiğini belirten Kaymakam Türkmen, “Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, Kızılay'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.