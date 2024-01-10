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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebi ile İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ile sohbet eden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, “Zor ve meşakkatli bir yol meslek yapan gazetecilerimizin sizin nezdinde tüm medya çalışanlarının gazeteciler günü kutlu olsun” dedi.

Adaylık sürecinde çalışmalarına değinen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, “Belediye Başkan adaylarımızı ilerleyen günlerde basın toplantısı ile herkesle paylaşacağız. Adaylarımızın projelerini ve nasıl bir belediye yönetimi sergileyeceğini tek tek anlatacağız. Bu seçimde seçimi alacağımıza inancımız tam. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Ülkemizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde, önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı gazetecilerimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini de takdirle karşılayarak, tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.