Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 12’nci sınıflara yönelik tercih, seçim ve eğitim süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)´ne bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik okulların tanıtılması ve tercih, seçim ve eğitim süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda yapılan sunumun ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan subaylar, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilere yönelik yapmış oldukları bilgilendirme sunumundan dolayı kendileri teşekkür eden Altınkaynak, görevlerinde kolaylıklar diledi.