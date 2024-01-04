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Otomotiv sektörü, 2023 model araç stoklarını eritmeye çalışırken, arz-talep dengesizliği, kurlardaki dalgalanma ve vergi oranlarındaki belirsizlik gibi faktörler nedeniyle fiyatlar sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu durum, markaların fiyat listelerini güncel tutmalarını zorlaştırıyor. Bazı markalar, müşterilere güncel fiyatları bayilerden öğrenmelerini tavsiye ederek, fiyat listesi sayfalarına "Fiyatlarımız Güncellenmektedir" ibaresi ekliyor.

Ancak, bu belirsizlik araç sahibi olmayı planlayan müşteriler için endişe yaratıyor. Fiyatların güncelleneceği veya artacağı konusunda net bir bilgi olmadığı için otomotiv sektörü olumsuz etkilenebilir.

Otomotiv sektörü, hem üreticiler hem de tüketiciler için kritik bir alan olmaya devam ediyor. Başarılı olabilmek için otomotiv firmalarının fiyat politikalarını akıllıca belirlemeleri gerekiyor.

Fiyat güncellemelerini yaparken, piyasa koşullarını ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Rekabetçi fiyatlar, kaliteli hizmet ve şeffaflık, sektördeki başarı için önemlidir. Bu yaklaşımla, müşteri memnuniyeti artırılabilir ve marka değerleri korunabilir.

2024 model araçların ne zaman satışa sunulacağına dair bilgiye de yer verilen haberde, yerli üretim yapan markaların 2024 modellerini 15 ila 30 gün içinde satışa sunabildiği, ithal araçların ise gümrük işlemleri, nakliye ve dağıtım nedeniyle 1 ila 3 ay arasında müşterilere ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, markaların ellerinde kalan 2023 model araçları eritmek için çeşitli kampanyalar düzenlemelerine yol açıyor.

HYUNDAI ARABA MODELLERİNİN YENİ FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI

HYUNDAI

i10 Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.0 MPI 67 PS Jump: 760.743 TL’den 710.743 TL’ye

1.2 MPI 84 PS Style: 830.743 TL’den 780.743 TL’ye

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk: 890.744 TL’den 840.744 TL’ye

i20 Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.2 MPI 84 PS Jump: 874.743 TL’den 799.743 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Jump: 966.296 TL’den 866.296 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Style: 1.021.296 TL’den 921.296 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Elite: 1.101.296 TL’den 996.296 TL’ye

1.0 T 100 PS Style: 1.070.743 TL’den 970.743 TL’ye

Elantra Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.6 MPi Prime CVT: 1.396.296 TL’den 1.296.296 TL’ye

1.6 MPi Elite CVT: 1.581.296 TL

i20 N Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.6 T-GDI 204 PS: 1.361.296 TL

Bayon Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.4 MPI 100 PS Jump: 961.296 TL’den 916.296 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Jump: 996.296 TL’den 951.296 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Style: 1.051.296 TL’den 1.005.296 TL’ye

1.4 MPI 100 PS Elite: 1.166.296 TL’den 1.096.296 TL’ye

1.0 T-GDI 100 PS Style: 1.130.744 TL’den 1.050.744 TL’ye

Kona Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.0 T-GDI 120 PS Elite: 1.665.743 TL’den 1.582.648 TL’ye

1.6 T-GDI 198 PS Elite: 1.696.296 TL’den 1.611.747 TL’ye

1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line: 1.886.296 TL’den 1.731.296 TL’ye

1.6 GDI HEV 141 PS: 1.856.296 TL’den 1.716.296 TL’ye

Tucson Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort: 1.576.296 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus: 1.751.296 TL’den 1.651.296 TL’ye

1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line: 2.134.296 TL’den 1.926.296 TL’ye 1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime (Dizel, DCT): 1.685.226 TL

1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus: 2.091.296 TL’den 1.951.296 TL’ye

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus: 2.336.296 TL’den 2.196.296 TL’ye

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev*: 2.356.296 TL’den 2.216.296 TL’ye

Santa Fe Hibrit Fiyat Listesi – Ocak 2024

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 (Hibrit, Otomatik): 2.901.296 TL

Ioniq 5 Fiyat Listesi – Ocak 2024

125 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.896.353 TL

239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.939.516 TL

Ioniq 6 Fiyat Listesi – Ocak 2024

111 kW 4×2 Progressive (Elektrik, Otomatik): 1.810.901 TL

239 kW 4×4 Progressive (Elektrik, Otomatik): 2.914.516 TL

Staria Fiyat Listesi – Ocak 2024

2.2 CRDI 177 PS Prime (Dizel, Otomatik): 1.395.740 TL

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite (Dizel, Otomatik): 1.495.410 TL’den 1.525.410 TL’ye

H-100 Kamyonet Fiyat Listesi – Ocak 2024

2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı (Dizel, Manuel): 786.345 TL

2023 model bir araç tercih ederek kasa değişimi olmayan ve fiyatı 2024 modellerine göre daha uygun olan bir aracın seçilebileceği vurgulanıyor. Bu sayede, aracın ileride satışa çıkarılması durumunda daha fazla talep görmesi ve garanti kapsamındaki hizmetlerden yararlanma avantajı sağlanabileceği belirtiliyor.