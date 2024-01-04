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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında 28 olayı vücut izlerinden aydınlattı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 2023 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, 6 evden hırsızlık, 5 işyerinden hırsızlık, 4 oto hırsızlığı, 3 narkotik suçlar, 2 mala zarar verme, 1 tehdit, 1 ölümlü trafik kazası, 3 dış illere ait terör, dolandırıcılık ve hırsızlık olayları olmak üzere 28 olay vücut izlerinden aydınlatılarak, olaylarla ilgili 30 şüpheli tespit edildi. Kriminal Bölge Polis Laboratuvarına gönderilen delillerin incelenmesi sonucu ise, 1 ateşli silahla intihar konusu, 1 ateşli silahla intihara teşebbüs konusu ve 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması konusu olmak üzere, toplam 4 olay aydınlatıldı.

Ekipler ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 16 şahsı da parmak izlerinden tespit etti.