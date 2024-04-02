Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında doğan buzağılar için sağlanan destek başvurularının ilk döneminin tamamlandığını duyurdu. Ancak bu dönemde başvuru yapamayan yetiştiriciler için yeni bir fırsat sunuldu.

Buna göre, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren 17 Haziran 2024 tarihine kadar olan süreçte (2. dönem), 2023 doğumlu buzağılar için destek başvuruları alınmaya başlandı. Bu dönemde başvuru yapılacak olmasıyla birlikte, yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybı yaşamadan başvurularını gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Temel destek miktarı baş başına 1.150 lira olup, üreme parametreleri uygunluk desteği için ek 300 lira, suni tohumlamadan doğan buzağı desteği için ek 450 lira, döl kontrolü kapsamında doğan buzağı desteği için ek 200 lira olarak belirlendi.

Ödemelerin yapılacağı tarihler ise mart ayının sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre planlanmaktadır. Soykütüğü ve genomik değer tespiti ilave desteği ise Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Yozgat'taki çiftçilere yönelik sunulan Buzağı Destek Programı, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi ve yerel çiftçilerin hayvancılıkla ilgili yatırımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. İlgili çiftçilerin belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.