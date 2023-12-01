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Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz uygulama yetkisine sahip olacak. Bu adım, Kur Korumalı Mevduat hesaplarının çekiciliğini azaltmayı hedeflemektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuyla ilgili yayımladığı tebliğlere göre, bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinden daha düşük bir faiz oranı uygulayabilecekler. Ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden düşük olamayacak. Bu sayede standart TL mevduat teşvik edilirken, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatın (KKM) cazibesi azaltılmış olacak.

TL'YE DÖNÜŞ ZAMANI

Ayrıca, gerçek kişi dönüşüm hesaplarında tarih koşullarında teknik değişiklik yapılmıştır. Yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 30 Kasım 2023 itibarıyla bankalardaki altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye dönüştürebilecekler.

FARK BANKA TARAFINDAN KARŞILANACAK

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlarla uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının faiz veya kar payından yüksek olması durumunda aradaki fark, banka tarafından karşılanacaktır. Kur farkı, politika faizi ile hesaplanan tutardan daha yüksekse, destek tutarının bir kısmı banka, diğer kısmı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ödenecektir.