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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, hayatını kaybeden Yazar Alev Alatlı hakkında açıklamada bulundu.

Milletvekili Akgül, “Yazar ve eğitimci Alev Alatlı hanımefendiye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Akgül açıklamasında, "Biz bölünmeyiz, biz hala aynı mantıyı yeriz oğlum. Hep söylerim, Türkiye’ye bir şey olmaz. Okyanuslar taşar Türkiye’ye bir şey olursa… Ülkemizin önemli bir değeri, entelektüel birikimiyle, Türkiye sevgisiyle, medeniyet değerlerimize olan inancıyla fikir ve sanat hayatımıza büyük katkılar sunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı hanımefendiye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı âli olsun” şeklinde konuştu.

ALEV ALATLI KİMDİR?

Alev Alatlı 16 Eylül 1944 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde Rumeli kökenli bir ailede doğdu. Oyun yazarı Musahipzade Celal, annesi Füruzan Hanım'ın büyük amcasıdır. İlköğrenimine Ankara'da Mimar Kemal İlkokulu'nda başladı ve Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu'nda tamamladı. Ankara Namık Kemal Ortaokulu'nda eğitimini tamamladıktan sonra babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yapmasından dolayı ailesiyle birlikte Japonya'ya yerleşti. Lise eğitimine Tokyo THA Amerikan Lisesinde devam etti.

Daha sonra Türkiye'ye geri dönerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi ve istatistik bölümünden 1965 yılında mezun oldu. Fulbright bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1968 yılında Tennessee eyaletine bağlı Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı ve ekonometri dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Dartmouth College'da felsefe ve teoloji alanlarında doktora programına katıldı. Bu arada 1968-1969 yılları arasında ABD'nin Maine eyaleti'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Caan College'da büyüme ekonomisi dersleri verdi. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı fakat doktora derecesini alamadan 1974’te Türkiye’ye döndü.