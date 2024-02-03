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Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde SORGED tarafından hazırlanan "Sport for Healthy Life” (Sport4HealthyLife) başlıklı proje kapsamında gönüllüler faaliyetlerine başladı.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylanan İtalya, Mekedonya ve Ürdün ülkelerinin ortaklığında yürütülen "Sport for Healthy Life” başlıklı projenin 1’incitakım gönüllüleri faaliyetlerine başladı.

Sorgun Gençlik Derneğinin koordinatörlüğünde ve Makedonya, Ürdün, İtalya, ülkelerinin ortaklığında yürütülecek projeden toplamda 80 genç gönüllü yaralanacak. Proje toplamda 15 ay sürecek ve spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Proje kapsamında 1’inci gönüllü takımı 40 gün boyunca yereldeki gençlerle birlikte spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenleyecek.