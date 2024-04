Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 112’nin gereksiz aranmasının insan hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

Valilik, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gereksiz ve asılsız yapılan aramaların gerçek yardıma ihtiyacı olanları tehlikeye attığını ve 112'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “112'yi gereksiz yere aramayın. Telefonun ucunda yardım bekleyen hayatları hiçe saymayın. Her saniye, bir hayatın kurtarıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın acil durumlarda ilk başvurduğu, hayat kurtaran bir numara olma özelliği taşıyor. Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren birimleri bir çatı altında toplayan merkez, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. 112 acil hattını lütfen gereksiz meşgul etmeyin. Yapılan her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir” ifadelerine yer verildi.