Türk Ocakları Yozgat Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer, Türk Milliyetçiliği davasının büyük mütefekkirlerinden Prof. Dr. Erol Güngör’ün vefat yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Şube Başkanı Çınarer’in yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: “Zihinleri gayrı milli fikirlerle dolu sözde aydınların aksine büyük Türk milletinin bağrından yetişen, kısa ömrüne rağmen bıraktığı eserleriyle millî kültürümüzün anahtarı olan, düşünce dünyamızı derinden etkileyen bilim ve fikir insanı Erol Güngör hocamız, düşünce ve eserleri ile Türk Milliyetçiliğinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Türk fikir, kültür ve irfan hayatının ‘Altın Beyinli Adamı’ merhum Erol Güngör büyüğümüzü Hakk’a yürüyüşünün sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.”