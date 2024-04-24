Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinin TÜBİTAK 1001 projesi kabul edildi.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na sunulan, yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Yaman’ın üstlendiği “Üç Farklı Üretken Öğrenme Ortamında Öğretmen ve Öğrencilerin Epistemik Kaynaklarının Gelişiminin ve Kullanımının İncelenmesi” başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı. Proje ekibinde, Prof. Dr. Alipaşa Ayas (Bilkent Üniversitesi) ve Prof. Dr. Brian Hand (Iowa Üniversitesi) danışman olarak; Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan (Trabzon Üniversitesi), Doç. Dr. Işık Saliha Karal Eyüboğlu (Giresun Üniversitesi), Doç. Dr. Nesli Kala (Kafkas Üniversitesi) ve Doç. Dr. Zeynep Koyunlu Ünlü (Yozgat Bozok Üniversitesi) araştırmacı olarak görev alacak.

Yozgat’ta görev yapan fen bilimleri öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamında proje ekibi, gelişimsel hedeflere odaklanarak tasarladığı faaliyetlerle Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planında yer alan “Ülkemizin beşeri yapısının güçlenmesine yönelik tüm kademelerde kapsayıcı ve kaliteli eğitim hamlesiyle bilgiyi ekonomik ve sosyal yarara dönüştüren, teknoloji kullanımına ve üretime yatkın nitelikli insan yetiştirilmesi” genel ülküsüne hizmet etmeyi ve böylece ulusal, toplumsal ve kamusal alanda katkı sağlamayı amaçlamakta.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Yaman’ı ve ekipte yer diğer akademisyenleri tebrik ederek başarıların devamını diledi.