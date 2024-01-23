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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlaması ile birlikte sosyal medya hesaplarından da esprili paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlardan Yozgat da nasibini aldı.

Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle birlikte Yozgat ile ilgili açılan ve ilgi ile takip edilen hesaplardan yapay zekaya yaptırılan bazı fotoğraflar paylaşılarak gündem oluşturuldu.

Yozgat ile ilgili açılan sayfalarda, “Sen olsan yanına ne götürürdün, uzaya giden astronotumuz uzayda ilk arabaşısını yuttu” şeklinde yapay zeka ile yapılan fotoğrafları paylaşıldı.

Bir astronotun uzayda arabaşı çorbası ve hamuru ile yapılan fotoğrafları vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.