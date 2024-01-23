Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meysu Gıda'nın halka arz planları büyük ilgi çekiyor. 43.200.000 TL değerindeki payları, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka açıklık oranı ise şirketin paylaştığı izahnameye göre yüzde 20,48 olarak belirlendi.

Halka arz fiyatı ve Borsa İstanbul'daki kodu, SPK onaylı izahnamenin ardından netlik kazanacak. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yönetilecek olan Meysu halka arzında, yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanamayacak. Şirketin "Yıldız Pazar"da işlem görmesi bekleniyor ve talep toplama süreci önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek.

Meysu'nun halka arz tarihleri henüz belirlenmedi. Türk gıda devinin kaç lot vereceği ve hangi bankalar üzerinden talep toplayacağı ise SPK onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., hisselerinin yarısı Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'ye, diğer yarısı ise Güldüoğlu ailesinin fertlerine ait. Şirketin kökleri, 1948 yılında Osman Güldüoğlu'nun reçel, helva, akide şekeri ve lokum üretimine başlamasıyla dayanıyor. Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 1985 yılında kurulan Meysu, "MEYSU" markası altında faaliyet gösteriyor. Şirketin üretim tesisi, 2000 yılından bu yana meyve suyu ve benzeri içecek üretimine hizmet veriyor.

GÜLSAN, 2013 yılında kısmi olarak bölünmesi sonucunda MEYSU A.Ş. tarafından devralınan meyve suyu, gazlı ve gazsız içecekler ile süt ve sütten mamul ürünlerin imalatını sürdürüyor. MEYSU markası, kaliteli ve standartlara uygun ürünleriyle 60'tan fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası alanda güvenilir bir marka olma başarısını elde etmiştir.