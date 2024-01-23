Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Kızılay’ı tarafından “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla Valilik Hizmet Binası’nda kan bağışı kampanyası başlattı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Valilik Hizmet Binası’nda çalışan personel, “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek olmak için Valilik önünde bulunan Kızılay Mobil Kan Bağış Aracı’nda kan bağışında bulundu.

Vali Özkan, Türk Kızılay’ı tarafından kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmayı ve düzenli bağışı teşvik etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kızılay, ülke çapında “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyası başladığını söyleyen Vali Özkan, ”Sen de katıl, birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Kızılay Yozgat Şubesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise; “Kızılay, kanunla kendisine verilen ülke kan ihtiyacını karşılama görevini 2005 yılından beri kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir. Ülke çapında 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağışı Merkezi ve her gün farklı bir yerde olan 300’den fazla mobil ekiplerle yılda yaklaşık 3 milyon ünite gönüllü kan bağışlarını alan Kızılay, testlerini yaptığı kan ürünlerini her gün binden fazla hastanedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Malumlarınız olduğu üzere kan, yerine başka hiçbir şeyin konulamayacağı bir tedavi aracıdır. Uzun süre saklanamadığı için her gün belirli bir sayıda kan bağışı almak ve hastanelere ulaştırmak zorunda olan Kızılay, bu süreci yürütürken tüm dünya gibi mevsimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Kış aylarında ve çok sıcak yaz aylarında kan bağışları düşmekte, bu durum ise stok kontrolünü zorlaştırmaktadır. Yine bilindiği gibi hayat kurtaran kan acil durumda bağışlanan değil, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kandır. Bu nedenle de Kızılay her türlü ihtimali düşünerek ülke kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı planlamaktadır. Kış koşullarının iyice zorlaşacağı günlerden önce ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu gerekçelerle ‘ulusal bir kan kampanyası’ hazırlanmıştır. ‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganı ile başlatacağımız ulusal kan bağış kampanyasının toplumun dikkatine gelebilmesi sizlerin çok kıymetli destekleri ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda 15 Ocak’tan itibaren Kurumunuz bünyesinde ve koordinasyonunda çalışanlarınızla ‘Birbirimize Candan Bağlıyız Kan Bağış Kampanyası’ düzenlenmesi, sosyal medya mecralarınızda kampanyamıza yer verilmesi ve kurumunuz bünyesindeki mecralarda tanıtıcı materyallerin değerlendirilmesi kan bağışının yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden kampanyamıza vereceğiniz destekler ve işbirliğiniz için şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.