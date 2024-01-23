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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 18-21 Ocak 2024 tarihlerinde "Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Araçlar Denetimi" yapıldı.

Yapılan uygulamada 14 ekip, 23 personel ile birlikte 122 araç denetlenerek 3 araca cezai işlem uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Genel trafik birimleri 18-21 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan özel denetim-2024/04 şehirlerarası yolcu taşıyan araçlar denetimi uygulamasında, 14 ekip, 23 personel ile birlikte 122 araç denetlenerek 3 araca cezai işlem uygulandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülere hem kendilerini hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.