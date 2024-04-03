Yozgat Valiliği, Ramazan Bayramı tatilinde seyahat edecek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilik tarafından, Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Aracınızın bakımını yaptırın, Aracın yasal gerekliliklerini yerine getirin, Yolculuktan önce iyice dinlenin, Emniyet kemerleri takmayı unutmayın, Yolculuk sırasında sık sık mola verin, Çocuklarla yolculuk ediyorsanız, oto çocuk koltuğu kullanın, Hız sınırlarına mutlaka uyun, Araç kullanırken telefonla ilgilenmeyin, Takip mesafesini koruyun, Trafik uyarı levhalarına dikkat edin, Trafik Kurallarına uyun ki sevdiklerinize sağ salim ulaşıp güzel ve unutulmaz bir bayram geçirin” ifadelerine yer verildi.