Çoğu insanın ilgisini çeken 'miras paylaşımı süreci', özellikle birden fazla kardeş arasında mal varlığının dağıtımının nasıl gerçekleştirileceği konusunda sıklıkla araştırılan bir konu haline gelmiştir.

Miras hukuku çerçevesinde, kardeşler arasındaki miras paylarının belirlenmesi veya farklılıkların oluşması hangi koşullarda mümkündür? İşte detaylar...

Bir kişi, mal varlığının dağıtımında çocukları arasında farklı oranlar belirlemek istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile belirterek yasal bir şekilde düzenleyebilir. Ancak, bu noktada dikkate alınması gereken önemli bir kural bulunmaktadır:

Bir baba veya anne, mal varlığının yarısını çocukları arasında saklı pay olarak ayırmak durumundadır. Yani, bir miras bırakanın, mal varlığının yarısını bir çocuğuna bırakma özgürlüğü vardır; ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklar arasında eşit bir şekilde paylaşılmalıdır.

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra dahi vasiyetname ile başka bir kişiye devredilemez. Bu nedenle, miras bırakanın kalan yarısını bir çocuğuna bırakarak diğer kardeşler arasında farklı oranlarda miras paylaşımı yapılabilir.

Ancak, bu oran, diğer kardeşlerin saklı paylarını ihlal ederse, mahkeme kararı ile vasiyetname geçersiz kılınabilir. Miras paylaşımı sürecinde bazı istisnai durumlarda, bazı çocuklar miras payı alamayabilir.

Bu istisnai durum, bir aile üyesine karşı ciddi bir zarar verme eylemi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu tür bir eylemi gerçekleştiren kişi, mirastan yasal olarak mahrum bırakılabilir.

Bu durumda, ilgili çocuk miras hakkını kaybederken, diğer kardeşler mirası aralarında paylaşma hakkına sahip olabilirler.