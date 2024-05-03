Bu adımın, pazar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkileyebileceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç fiyatlarında gözlemlenen aşırı artışları önlemek, stokçuluğu engellemek ve tüketicilerin mağduriyetini azaltmak amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Milliyet'in haberine göre, araç bayileri, aracın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edilmesi ve vergilerinin ödenmesi durumunda, aracın satış fiyatını artıramayacaklar.

Yapılan düzenlemenin pazarı nasıl etkileyeceği ve sıfır araç fiyatlarındaki artışı durdurup durdurmayacağı hakkında merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel açıkladı. Ertemel, sektörün distribütör, yetkili bayi, ikinci el ve nihai tüketici olmak üzere geniş bir ticaret zinciri olduğunu belirterek, son yıllarda bu zincire ihale platformları, ilan siteleri ve ekspertiz firmalarının da eklendiğini ifade etti. Bu büyük sektörde, sadece ikinci el araç satıcılarını kapsayan bir düzenlemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ertemel, sektör temsilcilerinin bu konuda Ticaret Bakanlığı ile iletişim kurarak daha kapsamlı bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Yapılan incelemeler ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmeliğin, sektörün işleyişini düzenlemekle birlikte fiyat seyrini koruma konusunda olumlu etkileri olacağını söyledi.

Düzenleme kapsamında dikkat çeken bir diğer nokta ise kapora konusunda yapılan düzenleme oldu. Özellikle geçmişte sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle belirsiz teslim tarihleri için alınan yüksek kapora bedellerinin sınırlandırılacağı belirtildi. Artık, teslimatı 45 gün içinde gerçekleştirilecek araçlar için alınacak kapora bedelinin araç bedelinin %10'unu geçemeyeceği ifade edildi. Bu düzenleme ile olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yönetmeliğin içeriğinde yer alan bir diğer önemli madde ise distribütörlerin uyguladığı fiyat artışlarına dair oldu. Geçmişte, araç nihai tüketiciye ulaşana kadar distribütörlerden bayilere yansıtılan fiyat artışları, yeni düzenleme ile değişecek. Artık distribütör tarafından yetkili bayilere fatura edilmiş araçların fiyatlarında değişiklik olsa bile, fatura edilmiş fiyatın geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, distribütörlerin bayilere belirledikleri satış hedeflerinin, bayinin son üç yılda gerçekleştirdiği satışların ortalamasına göre belirleneceği ifade edildi. Bu düzenleme ile sıfır araç satıcılarının ticaretlerini daha öngörülebilir hale getirilmesi ve fahiş fiyat veya stokçuluk gibi faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Son olarak, internet üzerinden araç değerleme ve satış yapan firmaların faaliyetleri de düzenleme kapsamına alındı. Ön değerleme ve nihai teklif arasındaki fiyat farkının %5'i aşamayacağı belirtilerek, internet üzerinden yapılan araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Otomobil fiyatlarında etkili olan ana faktörler arasında döviz kuru, enflasyon ve maliyetlerin olduğu hatırlatılarak, bu faktörlerin dikkate alındığında otomobil fiyatlarında artış yaşanabileceği ancak bu artışların öngörülebilir düzeyde olacağı vurgulandı.