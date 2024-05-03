3 Mayıs 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı ortalama 43.93 TL'ye yükseldi, motorin (mazot) ise litre başına 41.3 TL'ye çıktı. Dizel yakıt fiyatı da benzinle aynı oranda arttı. Öte yandan, otogaz fiyatlarında önemli bir indirim gerçekleşti ve litre başına 1 lira 64 kuruş düşüş yaşandı.

Bu fiyat değişiklikleri, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalarla ilişkilendirilerek gerçekleşti. Yozgatlı vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederek bu değişikliklerin etkilerini gözlemlemeye devam ediyor.