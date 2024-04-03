Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Okulu tarafından oluşturulan Değerler Eğitimi Kulübü yapmış olduğu faaliyetleri ile farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayında birçok etkinliğe imza atan Değerler Eğitimi Kulübü bir ilki daha gerçekleştirdi. 30 öğrencinin katılımı ile yapılan faaliyette her öğrenci bir cüz okuyarak Kur’an-ı Kerim’i hatmetti.

Hatmedilen Kuran’ı Kerim Şehit ve Gaziler Derneği ziyaret edilerek dualandı.

Yapılan faaliyet ile ilgili açıklamada bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Arkan, “Değerler Eğitimi Kulübü 30 öğrencimiz birer cüz okuyarak mübarek ramazan ayında gazi ve şehitlerimiz için indirdikleri hatimleri öğretmenleri rehberliğinde Şehit ve Gaziler Derneğimize ziyarette bulunarak dualadılar. Oldukça duygusal bir ortamda gerçekleşen ziyarette dualar okundu, şehitlerimiz anıldı, öğrencilerimiz ailelerimizle hemhal oldu. Ziyarete ev sahipliği yapan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanımız Yakup Ergen'e, yavrularımıza ve ikramlarda bulunarak bağırlarına basan şehit ailelerimiz ve gazilerimize teşekkürü borç biliriz. Tabi ki bu vatanın şerefli her bir evladı gibi bizler de gazilerimizi ve şehitlerimizi sızıyla ve gururla yüreğimizde taşıyoruz. Biz onlara kocaman bir Vatan borçluyuz. Unutmayacağız” dedi.