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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi hemşehrimiz Kürşad Zorlu, ABD'nin, Türkiye'ye F-16 satışında yeşil ışık yakmasının ardından satışa dair ayrıntıları TBMM gündemine taşıdı.

Zorlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İsveç’in NATO üyeliği iç tartışmaların gölgesinde onaylandı ve geçildi! Peki ne karşılığında? Hedef sadece F16 satışı mıydı? Bakın burada gözden kaçırılmaması gereken hususlar var. ABD Kongresi bu satışı onaylasa bile siparişler 3 yılı bulabilecek ve en önemlisi ABD Dış Politikasına aykırı bir tutum alınması durumunda satış süreci durdurulabilecek. Sanırım Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de olan gelişmeleri, Yunanistan ve Rusya ile ilişkilerimizi irdelemek yeterli olacaktır! Biz bu konuların mutlaka sürecin bir parçası olarak müzakere edilmesi gerektiğini ortaya koyan ve bunun da arkasında duran tek siyasi parti olduk! Ve bitmedi; dahası var. İadesini istediğiniz hiç bir terörist iade edilmemiş, PKK-YPG ile mücadelenizde destek sağlayamamışsınız ki muhatabınız güneyinizde zaten bu örgütleri destekliyor. Çok açık ki, Türkiye’nin elindeki önemli bir koz bu koşullar çerçevesinde kullanılamadı! Eğer İYİ Parti’nin en başından bu yana mücadelesini yaptığı çağrı ve önerileri dikkatte alınıp uygulansaydı Ülkemiz çok daha büyük kazanımlar elde edebilirdi. Siyasi iktidar ise hatalı karar ve uygulamalarıyla süreci bu noktaya taşımıştır. İşte bu tablonun karşısında sadece İYİ Parti vardı. Özellikle F-16 satışlarındaki detaylarla ilgili TBMM’de ilgili Bakanlıklara soru önergesi vermiş bulunuyorum.”