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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan 33 yaşındaki Yozgatlı öğretmen, enkaz altından kurtardığı öğrencisi ve 6 depremzedeyle görüşmeyi sürdürüyor.

Aslen Yozgatlı olan ve Kahramanmaraş’ a bağlı Türkoğlu ilçesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Enes Lekesiz, 6 Şubat depreminde kendi imkanları ile 6 deprem zedeyi kurtardı.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde Yedi Güzel Adam Sosyal ve Fen Bilimleri Proje Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Enes Lekesiz, okul öğrencilerinden 17 yaşındaki Betül Aksu'nun telefon grubundan yardım istemesi üzerine İstasyon Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın enkazına gitti.

Kendisi de depremzede olan ve 2 aylık bebeği bulunan Lekesiz, aracından kriko ve çekiç alarak enkazdaki öğrencisine ulaşmaya çalıştı. Lekesiz, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında öğrencisi ile ablası Özlem ve kız kardeşi 10 yaşındaki Nur Sultan Aksu'yu kurtardı.

Daha sonra aynı mahallede 2 katlı binanın enkazından ses geldiğini fark eden Lekesiz, 10 yaşındaki Miray ve 8 yaşındaki Lütfü Güneş'i de enkaz altından çıkardı. Lekesiz, jandarma ekiplerinin de yardımıyla Güneş kardeşlerin anne babasını da kurtardı.



“KRİKO VE ÇEKİCİ SAKLIYORUM”



7 kişiyi kurtarmasını sağlayan kriko ve çekici saklayan Lekesiz, hayatlarına dokunduğu depremzedelerle özel günlerde bir araya geliyor.

Enes Lekesiz, ilk enkaza gittiğinde öğrencisini telefonla arayarak tahmini olarak yerini belirlediğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat öğrencisiyle telefonla konuştuğunu dile getiren Lekesiz, şunları anlattı: "Bir süre arama kurtarma ekiplerini bekledik ancak depremin çok büyük bir alanda gerçekleştiğini öğrendikten sonra çalışmaları kendimizin yapmak zorunda olduğumuzu fark ettik. Dolayısıyla enkaza girmeye karar verdim. Ancak hiçbir ekipmanımız yoktu. Benim tek malzemem sadece arabamdaki çekiç ve krikoydu. Enkaza girdikten sonra yaklaşık dört buçuk saatlik bir çalışma yaptım. İçeride öncelikle öğrencime ulaşabilmek için yol açtım. Çok dar bir alandı. Alan yer yer 15-20 santimetreye kadar daralıyordu ve sürünerek ilerlemem gerekiyordu. 4,5 saatlik bir çalışma sonucunda tünel açarak öğrencime ve 2 kardeşine ulaştım. Sonrasında en küçük kardeşi tam kurtarırken üzerimize alçı tavan çöktü. Onun kaldırabilmek için aracımdaki krikoyu kullandım. Sonrasında küçük kardeşi çıkardım ardından ablasını ve kendi öğrencim olan Betül'ü çıkarabilmek nasip oldu. Ancak babalarına ulaştığımda, hiçbir yaşam belirtisi alamadım. Çıktığımda bunu maalesef öğrencilerime söyleyemedim. Babalarının bayılmış olduğunu söyledim ki babaları da depremden 3 gün sonra çıkartılabildi."

Enkazdan çıktıktan sonra aynı mahalledeki başka bir enkaza yöneldiğini dile getiren Lekesiz, burada da 2 çocuğu tek başına, anne ve babasını ise jandarmanın desteğiyle enkazdan çıkardığını ifade etti.



ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ VERİLMESİ TAVSİYESİ

Lekesiz, Yozgat'ta arkadaşlarıyla böylesi afetlerde gönüllü olarak çalışmak için bir ekip kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu, o nedenle herkese arama kurtarma eğitimi verilmesi gerektiğini vurgulayan Lekesiz, "Ekipler kuralım, ekipmanlar edinelim. Bu ekiplerimizi eğitelim. Belki bu kurduğumuz ekipler, kendi ailemizin belki de kendimizin böyle bir durumda canımızın kurtulmasına vesile olacaktır. Böyle bir depremde hiçbir dünya devletinin her yere yetişebilmesi mümkün değil. Bu konuda hiç eğitimim, tecrübem yoktu. Eğitim alsak, ekipmanımız olsa belki daha birçok canı kurtarabilirdik" diye konuştu.