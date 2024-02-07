1)İstekliler verdiği teklif ile ilgili üretici ise; Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların üretim, dolum ve /veya depolama ve dağıtım İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır

2) İstekliler yetkili bayi ise; teklif verdiği kısımlar ile ilgili bayisi olduğu üretici firmanın bayilik yetki belgesi. Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Üretimi İzin Belgesini ve kendi tesisine ait Medikal Amaçlı Tıbbi Gazların Dolumu, Depolaması veya Dağıtımı İzin Belgelerinden kendi faaliyet kapsamına giren belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır

3) İstekliler Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Mesul Müdürlük belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edecek ve istendiğinde idareye sunacaktır.