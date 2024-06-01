Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık affı ile ilgili merak edilen detayları açıkladı.

Öğrenciler için devamsızlık, eğitim hayatında büyük bir sorun haline geldi. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan devamsızlık affı, bu sorunu hafifletmek için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut durumda, özürsüz olarak 10 gün devamsızlık yapan bir öğrenci, sınıf tekrarına kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Rapor ve izin durumlarında ise bu süre 30 güne kadar uzayabiliyor.

Öğrencilerin sıkça yaşadığı bu sorun, bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor ve istemeden de olsa sınıf tekrarına neden olabiliyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı her sene bazı sınıf seviyeleri için devamsızlık affı çıkarıyor. Bu affın kapsamındaki öğrenciler, devamsızlık süreleri ne olursa olsun sınıf tekrarına kalmıyorlardı.

Bu sene de benzer bir durum için çalışmaların başladığı öğrenildi. Özellikle 12. sınıf öğrencilerini ilgilendiren bu yeni devamsızlık affı ile ilgili önemli gelişmeler var. Hali hazırda yapılan çalışma ile 12. sınıfları kapsayacak bir devamsızlık affı üzerinde duruluyor. Bu sayede, gelecek olan devamsızlık affı ile birlikte 12. sınıf öğrencileri sadece ders notlarından sorumlu olacaklar.

Devamsızlık affı müjdesinin okulların son haftasında resmi olarak duyurulması planlanıyor. Bu affın resmiyet kazanması sonrasında, 12. sınıf öğrencileri yalnızca ders notlarıyla değerlendirilecek ve devamsızlıkları nedeniyle sınıf tekrarına kalmayacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu adımı, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor. Detaylar resmi açıklamalarla netleşecek.