Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, birçok esnafın kredi kartı komisyonlarından kaçınmak için müşterilerinden IBAN ile ödeme talep ettiğini, ancak bu yöntemin ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Gazete İlk Sayfa’da yer alan habere göre, Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, birçok esnafın kredi kartı komisyonlarından kaçınmak için müşterilerinden IBAN ile ödeme talep ettiğini, ancak bu yöntemin ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Ödeme yapılan IBAN'ın gerçekten hizmet ya da ürün sağlayan kişiye ait olup olmadığının bilinmemesi, ödemeyi yapan kişinin farkında olmadan bir suça karışmasına neden olabiliyor.

CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Gazete İlk Sayfa’dan muhabir Ayça Vahide Yaşlı’nın haberine göre, Aslan, günümüzün ekonomik şartlarında birçok esnafın kredi kartının yüksek komisyonlarını bahane ederek, aldığınız hizmetin veya ürünün karşılığında nakit para karşılığında belli bir indirim yapacağını söyleyerek, IBAN hesabına para gönderilmesini sıkça talep ettiğini belirtti.

Açıklamada IBAN'a para yollarken dikkatli olunması gerektiğini vurgulandı:

"Günümüzde birçok kişi, esnafların talebi üzerine IBAN numaralarına para gönderiyor. Ancak, bu IBAN numarasının gerçekten hizmeti ya da ürünü aldığınız kişiye ait olup olmadığını bilmiyorsunuz. Örneğin bir kuaföre gittiniz ve hizmet karşılığında IBAN ile ödeme yaptınız. Ancak ödeme yaptığınız IBAN numarasının kuaföre mi yoksa başka birine mi ait olduğunu kontrol etmiyorsunuz. Bu durum ciddi riskler taşıyor"