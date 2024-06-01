Yaz döneminde başlatılacak olan kurslarda 03-12 Haziran tarihlerinde öğretmen ve öğrenci başvuruları alınacak.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurslar hakkında yapılan açıklamada, “Öğrencilerimiz için Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız ile yaz okulumuz başlıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları; öğrencilerimizin kazanımları ve yetenekleri doğrultusunda eksiklerini gidermek ve yaz tatilinde vakitlerini verimli bir şekilde geçirip, sürekli gelişimlerine katkı sunmak, amaçlı açılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yozgat’ta bulunan kurs merkezleri ve tarihleri hakkında bilgi veren İl Milli Müdürü İsmail Altınkaynak, “Yaz DYK Merkezleri: Yozgat Lisesi, Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Merkez Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Halk Eğitim Merkezi.

Yaz Okulu Kurs Merkezleri: Yozgat Lisesi, Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Merkez Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu, 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu.

Kurs takvimleri ise şu şekilde;

20-24 Mayıs 2024 açılacak kurs merkezlerinin il ve ilçe komisyonunca belirlenerek e-kurs modülüne işlenmesi.

27-31 Mayıs 2024 belirlenen kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması il ve ilçe komisyonunca onaylanması.

03-12 Haziran 2024 öğretmen başvurularının alınması.

03-12 Haziran 2024 öğrenci başvurularının alınması.

12-23 Haziran 2024 kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-kurs modülüne girilmesi il ve ilçe komisyonunca onaylanması öğretmenlerin görevlendirilmesi.

24-28 Haziran 2024 kurs sınıflarını oluşturulması.

01 Temmuz 2024 kursların başlaması.

29 Ağustos 2024 kursların tamamlanması” şeklinde konuştu.