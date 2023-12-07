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Geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan bir karar alınmış ve 400 memur için yapılan düzenleme büyük yankı uyandırmıştı. Bu karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) büyük şehirdeki uzmanlarına yönelik torba kanun teklifinin bir parçasıydı ve 45 bin TL'ye kadar tazminat öngörüyordu. Ancak, bu madde, genel olarak tüm memurları kapsayacak şekilde değiştirilecek.

400 memuru hedefleyen bu torba kanunun maddesindeki değişiklik çalışmaları hala devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, AK Parti'nin önergesiyle torba kanun teklifine eklenen bir madde, BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesini öngörüyordu. Bu düzenleme, Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin TL, 2024 yılında ise 45 bin TL'ye kadar ek tazminat ödenebilmesini öngörüyordu.

TÜM MEMURLARI KAPSIYOR

Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 400 çalışanına öngörülen 45 bin TL'lik hayat pahalılığı tazminatının "ücret eşitsizliği" yorumunun ardından yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin genel kurul görüşmeleri sırasında bu maddeyi geri çekeceği iddia ediliyor. Yeniden düzenlenecek olan bu düzenleme, tüm memurları kapsayacak ve ilgili kuruma personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi tanıyacak şekilde planlanmaktadır.