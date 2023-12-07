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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz desteğinde önemli bir artışa gitti. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte, aylık destek miktarı 188 lira ile 438 lira arasında değişecek. Bu güncelleme, kış aylarında aile bütçelerine büyük bir rahatlama sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile doğalgaz desteği aylık 112 ila 312 liradan 188 ila 438 liraya çıkarıldı.

Açıklamada, daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında değişen destek tahsisatının, yeni düzenleme ile birlikte bin 500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkarıldığı belirtildi. Bakanlık, bu desteklerin 8 ay boyunca kış dönemine denk gelen aylarda düzenli olarak ödeneceğini açıkladı.

Yapılan düzenleme ile birlikte, Yozgatlı vatandaşlarımıza sağlanan doğal gaz desteği, ekonomik anlamda daha etkili ve kapsamlı hale getirilmiş oldu. Bu gelişme, kış mevsimindeki enerji maliyetlerini azaltarak aile bütçelerine olumlu bir katkı sağlayacak.