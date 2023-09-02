“Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Marşı” Yarışması’nda 3’üncülük Ödülü” kazanan hemşehrimiz Mehmet İbiş’e Zafer Bayramı ve Yüzüncü Yıl Marşı tanıtım töreninde ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan hemşehrimiz Mehmet İbiş’in sözlerini yazdığı eser Türkiye Cumhuriyeti’nin marşı oldu.

Hemşehrimiz Mehmet İbiş, yazdığı eserle ve aldığı ödülle Yozgat’ın gururu oldu.

Mehmet İbiş, ödülünü alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyalog ise Yozgat’ı ayrı gururlandırdı.

“ESERİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MARŞI OLDU”

Yarışma sürecinde yaşadıkları hakkında bilgi veren hemşehrimiz Mehmet İbiş, “Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl Marşı için bir yarışma açtı. Biz oraya eserimizi gönderdik. Eserimiz ilk önce ilk 10’a girdi. İlk 10’a girmesi bestelenecek eser olması anlamına geliyor. Bu ilk 10 eser içerisinden de eserimiz bestelendi. Bestelenen eserler arasından da ilk 3’e girerek üçüncü oldu. Sözlerini benim yazdığım bir eser. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu vardı hem de arkasından Cumhurbaşkanlığının 100. Yıl Marşının tanıtım programı vardı. O programda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ödülümüzü aldım. Bu 4 tane marş Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi ve kayıt altına alındı. 4 eser de Türkiye Cumhuriyeti’nin marşı haline geldi” dedi.

Yarışma için yazdığı eseri nasıl yaptığını aktaran İbiş, “Gençlik yıllarımdan beri yazmaya gayret gösteriyorum. Ödül almak özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak çok güzel bir duygu. Sonuçta Anadolu’nun küçük bir şehrinde yaşayan bir öğretmenim. Bir öğretmeni Türkiye Cumhuriyeti Başkanının elinden ödül alması Cumhuriyetin ne kadar güzel bir şey olduğunu gösteriyor. Bu çok güzel bir onur, şeref ve kıvançtır” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YOZGATLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ödülü alırken yaşadıklarını da anlatan İbiş, “Ödülü alırken Sayın Cumhurbaşkanımız bana nereli olduğumu sordu. Ben de kendisine ‘Yozgatlıyım’ dedim. Yozgat’ımızın ismini bu şekilde bir yerde dile getirmek benim için büyük bir gurur. Yozgat’ımızı da gururlandırdığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET İBİŞ KİMDİR?

Hayatından kısaca bahseden İbiş, “15 Temmuz 1981’de Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde doğdum. Şiir yazmaya, ilk gençlik yıllarında başladım. İlk ve ortaokul eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 2000 yılında o zamanki adıyla Yozgat Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdim. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl başladığım öğretmenlik mesleğine çeşitli şehirlerde devam ettim. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı yaptım. Halen Alanya 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde okul müdür yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.” Melike Aslı Arslan