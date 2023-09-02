Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta öğle vaktinde dışarıda olan vatandaşlar, güneşin zararlı etkilerine de maruz kalarak, bazı cilt problemleri de yaşıyor.

Uzmanlar, özellikle öğle vakitlerinde tedbirsiz olarak güneşe çıkan vatandaşları uyarırken, uzun yıllardır aktarlık yapan Mustafa Yenice ise güneş ışınlarına maruz kalarak, cilt problemi yaşayanlar için tavsiyeler verdi. Vücutta oluşan deformasyon ve ağrılar için özel yağlar kullanılmasını öneren Yenice, rahatlatıcı çaylarla da ödem atılabileceğini söyledi.

“TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ VAR”

Güneşin zararlı ışınlarının cilt sağlığı için tehlikeli sonuçlar meydana getirebileceğini belirten aktar Mustafa Yenice, bitki yağları ile sorunların tedavi edilebileceğini söyledi.

Cilt için çeşitli bitki çayları ve özel yağlar kullanılmasını tavsiye eden Yenice, “Güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış ve problem oluşturan cilt rahatsızlıkları için rahatlatıcı çaylar kullanılabilir. Bunlardan limon, melisa ve kanteon çayı çok önemli ve etkili bitki çaylarıdır. Bu çaylar vücudu rahatlatır ve ödem atılmasını kolaylaştırır. Bunların yanına mısır püskülü, kiraz sapı, avakado çayı ve murt çayı ilave edilebilir. Bu çayların hepsi vücudu rahatlatacak çaylardır. Bunların dışında, eğer güneşte fazla kalındıysa ve ciltte yanma meydana geldiyse, bu bölgelere havuç, kantaron, kakao jojoba yağı karıştılıp, sürülmelidir. Böylece bölgede oluşan deformasyon engellenir. Deri yağ ile beslendiği için sıcaktan dolayı oluşan deri gerilmesi ve sancı en aza indirilir. Bu yağların ağrı kesici ve tedavi edici özelliği vardır, deriyi tekrar onarmaya da yarar. Hatta 2’nci ve 3’üncü derece yanıklarda kantaron yağı öneriliyor. Bu karışımı birkaç defa kullanmak yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı. İHA/Haber Merkezi