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Memura verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın memur emeklilerine verilmediğine vurgu yapan Taşkın, çalışan memur ile emekli memur arasındaki maaş uçurumunun derinleştiğini, çalışan memurların emekli olduklarında seyyanen zammın maaştan düşüleceğine dikkat çekerek memurların zararına bir uygulama olduğunu söyledi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5 bin lira zammın ardından ayrıca yüzde 37.50 olan zammın yüzde 49.25’e çıkartılmasıyla önemli bir iyileştirme yapıldığını belirten Taşkın, ancak aynı artışın memur emeklilerinden esirgendiğinin altını çizdi.

Tüm emeklilerin zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını, düşük maaşla geçinebilmelerinin mümkün olmadığını belirten Taşkın, bu nedenle emeklilere yapılan iyileştirmeden memnun olduklarını, ancak kıdem, eğitim, sosyal güvenlik primi gibi emekli maaş ve zammını belirleyen unsurların hiç dikkate alınmadan tüm emeklileri aynı vasıfla değerlendirmenin emeklilere haksızlık olduğunu, bunun değerlendirmesinin sosyal hukuk devleti, hak ve adalet duygularıyla bağdaşmadığını söyledi.

Zira memur emeklilerinin Toplu Sözleşme ile yüzde 15 zam aldığını, enflasyon farkının memur emeklileriyle birlikte, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de verildiğini, fakat SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine iki defa iyileştirme yapılmasına rağmen memur emeklilerinin bunun dışında tutulmasının sosyal hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiğine dikkat çekerek, memur emeklilerinin mağdur edildiğini söyledi. Memur emeklilerinin yaşadığı mağduriyetin bununla da sınırlı olmadığını, emekli maaşlarının daha düşük oranda bağlandığına vurgu yaparak şunları söyledi: “Temmuz ayında tüm emekli artışlarının aynı seviyeye getirileceği söyleniyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Eğitimli bir emekli ile dışarıdan prim yatırmak suretiyle emekli olan SSK’lı bir emeklinin maaşına yapılacak iyileştirme nasıl aynı seviyeye getirilebilir? Memur emeklileri mağdur ediliyor. Ülkemizde emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücretin altında kalmıştır. Yukarıda açıkladığımız gibi memur emeklilerine yapılan ayrımcılık sosyal hukuk devleti ilkeleriyle çelişmektedir. Memurlar sırf bu yüzden emekli olmaya korkuyorlar! 2024 yılı “Emekli Yılı” ilan edildi! Emekli yılında bir emeklinin geçim sıkıntısı içinde olmaması gerekir. İş aramaması gerekir. Ayağını uzatıp rahatça yaşaması gerekir. Fakat böyle olmuyor. Tüm emeklilerimiz perişan ama özellikle memur emeklilerine ayrımcılık yapılmasını kabul edemiyoruz. Memur emeklilerine de 8 bir 77 lira seyyanen zam aynen verilmelidir. Söz konusu 12 bin 54 liralık ilave artış memur emeklisi için çok şey ifade ediyor. Bu artış memur emeklisini rahatlatacak, geçim sıkıntısı yaşamayacaktır. Yetkililer, emekliyi enflasyona ezdirmedik, diyedursun, emekliler ne yaşadığını ve nasıl yaşadığını iyi bilmektedirler. Şu halde Meclis’te görüşülmekte olan torba yasaya 8 bin 77 lira seyyanen zammın memur emeklilerine verilmesi için bir düzenleme yapılarak mağduriyetleri önlenmelidir.”