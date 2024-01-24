Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, “Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışı ile Ankara’mızı dünya başkentleri listesinde en üst sıralara hep beraber taşıyacağız” dedi.

Milletvekili Oktay, Cumhur İttifakı'nın Ankara belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Oktay, yaptığı açıklamada, “Ankara’da ne yazık ki son 5 yıl biraz kayıp yıl oldu algı yönetimleriyle devam eden bir Ankara da belediyecilik anlayışı oldu. Ankara bugün gerçek belediyecilik istiyor Türkiye Yüzyılına girdik ve AK Parti’nin Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği iddialı bir yüzyıla girdik. Bu Türkiye’nin yüzyılı olacaksa Ankara’da başkent olarak sadece Türkiye’nin değil Dünya başkentleri arasında çok ciddi önemli yere oturması lazım. Ankara’da altyapı son derece sıkıntılı. İklim değişikliği var bütün dünyanın yaşadığı gibi ülkemizde yaşıyor ve Ankara’da da bu var. Deprem bölgesi değil rahatlığı ile kentsel dönüşümün arkasından giden bir Ankara var. Ankara’nın birinci dönüşümünü AK Parti döneminde yaşadık. Şimdi ikinci bir dönüşüme ihtiyacı var. Dünya ile rekabet edebilecek derken de bir yeşil kuşağın olduğu yere sahip Ankara. Kentsel dönüşümünü sağlayan bir Ankara. Dünya başkentlerine baktığınız zaman her birinin bir özelliği vardır. Özellikle gelişmiş ülkeler için bazı gelişmekte olan ülkeler içinde bu doğru. Ankara dediğinizde aklınıza ne geliyor Ankara 20 bin, 30 bin yıllık belki daha öncesine gidebilen medeniyetlere sahip bir şehir. Muhteşem bir medeniyet zenginliği var. Ankara gelen birisinin bütün Türkiye’nin bütün gönül coğrafyası dahil onun görselinde hissedebiliyor olması lazım. Ankara dünya başkentleri arasında olmak zorunda. Ankara’da ilçe belediyeleri ile birlikte, büyükşehrin merkezi bir koordinasyonu sağlayabildiği bir ekip çalışması sonucunda bir taraftan merkezi yönetim var, diğer taraftan yerel yönetim var ve yerel yönetim kendi yerel yönetimleri ile yani ilçe belediye başkanlarıyla bir bütünlük oluşturduğunda Ankara hizmet alacaktır. Hiçbir yere ihtiyacı olmayacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı peşinde koşan arkadaşlara ihtiyacımız yok bizim” ifadelerini kullandı.