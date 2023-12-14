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Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Semineri, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Formatörü Sosyolog Merve Er tarafından gerçekleştirildi. Seminer, Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlendi ve etkinliğe, Meslek Yüksekokul Müdürü Tekin Güler, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Yüksekokul Sekreteri Savaş Akyüz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Evlilik Öncesi Eğitim Semineri, katılımcılara hayat arkadaşı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları anlatarak, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanımalarını, gerçekçi beklentiler oluşturmalarını, etkili iletişim kurma yöntemlerini ve karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkma stratejilerini içeren bilgiler sunmayı amaçladı.

Sosyolog Merve Er, evlilik kararının bilinçli bir şekilde alınması gerektiğini vurgulayarak, evlilik öncesinde çiftlerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken unsurları detaylı bir şekilde anlattı. Er, eş seçiminin şansa bırakılmaması gerektiğini ve evlilik öncesi sürecin iyi değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Seminerde, sağlıklı evliliklerin oluşmasında önemli olan faktörlerin yanı sıra, evlenmeden önceki süreçte dikkat edilmesi gereken sorular da katılımcılara sunuldu. Bu sorular arasında, evlenmeye hazır olma, evlilikte karşılaşılabilecek problemlerle başa çıkma yeteneği, iletişim becerileri, eşin tanınması için ayrılan zaman gibi önemli konular bulunmaktadır.

Merve Er, açıklamasında, evliliklerin bireysel ve özel olduğunu vurgulayarak, çiftlerin kendi evliliklerine odaklanmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, iletişimsizlik, güven eksikliği ve duygusal açıdan paylaşılmayan sorunların evliliği olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Boşanma oranlarının artmasıyla birlikte, çiftlerin evlilik öncesi süreci daha dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Her evliliğin kendine özgü ve özel olduğunu vurgulayan Merve Er, çiftlerin kendi evliliklerinin olumlu özelliklerini takdir etmelerini ve her evliliği benzersiz bir deneyim olarak görmelerini önerdi.