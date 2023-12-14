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Türkiye'deki bankacılık sektöründe hızla ilerleyen teknoloji, her geçen gün yeni yenilikleri beraberinde getiriyor. Son olarak, önde gelen bir banka, ATM üzerinden yapılan işlemlerde bir değişikliğe gidiyor. İşte bu önemli gelişme, ATM'lerden para çekecekleri yakından ilgilendiren bir kararı içeriyor.

Teknolojideki ilerlemeler, bankacılık sektöründe kendini en çok hissettiren alanlardan biri olmuştur. Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri, bu teknolojik yeniliklerden birini benimseyerek bir ücret politikası değişikliğine gitme kararı almıştır. Detaylara göre, Yapı Kredi Bankası, QR kodu kullanarak gerçekleştirilecek para çekme işlemlerinden artık bir ücret talep edeceğini duyurdu. Yapı Kredi müşterileri, ATM'lerden QR kodu ile para çekme işlemlerinde komisyon ücreti ödemek durumunda kalacak.

Bu kararın müşterilere nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Eğer bu uygulama popülerlik kazanırsa, diğer bankaların da benzer adımları atabileceği öngörülmektedir.