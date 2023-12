Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk yönetim kurulu toplantısını Fatih konağında gerçekleştiren Birlik Vakfı Yozgat Şubesi yeni yönetimini de oluşturdu.

Toplantıda bir konuşma yapan Birlik Vakfı Yozgat Şube Başkanı Turgay Kargı, “29 Mayıs 1985 yılında kurulan Birlik Vakfı'nın gayesi; Geleceğin teminatı olan insanımızın inançlı, vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Vakfımız, Vakıf senedi doğrultusunda çaba sarf ederek, üniversite gençliğinin ihtiyaçlarını gidermek için her yıl burs ihtiyacı olan öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için 1985 yılından bugüne kadar her yıl ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencileri burs komisyonuz tarafından seçilerek, 8 ay boyunca düzenli burs dağıtımları yapılmaktadır. Kültürel ve eğitim faaliyetlerimiz de her yıl olduğu gibi düzenli olarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Yozgat Şubesi yönetimi şu şekilde: Başkan Turgay Kargı, Fahri Şeker, Mustafa Kocaaslan, Mustafa Yalçın, Serdar Açıkgöz, Elmas Neslihan Uyar, Merve Karatepe Harmancı, Sümeyye Nur Akbulut, Ertan Göksu Tıraşoğlu, Mehmet Küçükaslan, Mahmut Samur, Muhammed Sait Özel, Mustafa Doğan yer aldı.