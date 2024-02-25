Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren konuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 1 Temmuz itibariyle bu sınırın kaldırılacağını belirtti.

Fahiş kira artışlarına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TV100 canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Ancak, bu sınırlama Temmuz ayı itibariyle sona erecek. Bu süreçte ani ve yüksek kira artışlarına engel olmak adına kanun koyucunun bir kararı söz konusu oldu." dedi.

Adalet Bakanı Tunç, ayrıca ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için başlatılan arabuluculuk sistemine de değindi. "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumuyla ilgili endişelerin ortadan kalkması için bu adımı attık." diyerek, kira anlaşmazlıklarının çözümü için yeni bir uygulamanın devreye girdiğini vurguladı.