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Gayrimenkul sektöründe yaşanan sahtecilik ve manipülasyona karşı mücadele kapsamında, gayrimenkul satışında dolandırıcılık çok fazla olduğu için bunun önüne geçebilmek adına, 1 Kasım 2023 tarihinde yeni yönetmelik devreye girdi.. İlan siteleri üzerinden evini satan veya satın alanların, kimlik doğrulaması yapmadan ilan vermesi artık cezai yaptırımlara tabi olacak.

Bu yeni düzenleme ile ev sahipleri, emlak ilanlarını yayınlamadan önce ilgili ilan sitesine kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacaklar. Mal sahibinin emlakçılara verdiği yetki belgesi ve ilanın gerçekten o kişiye ait olup olmadığına dair ispat, ilan girişlerinde şart olarak aranacak. Bu önlem, gayrimenkul sektöründe artan dolandırıcılık vakalarına karşı alınan bir tedbirdir.

Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulaması yapılmadan emlak ilanı verenlere ağır cezalar getiriliyor. İlan sahipleri, belirlenen şartlara uymadıkları takdirde 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bu düzenleme ile gayrimenkul alım ve satım süreçlerinde şeffaflığın artması ve güvenin tesis edilmesi hedefleniyor. Yapılan değişiklikler, sektördeki sahtecilik ve manipülasyonu en aza indirerek, tarafları koruma amacını taşıyor.