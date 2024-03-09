Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında kira sözleşmeleriyle ilgili yeni döneme geçileceğini duyurdu. Bakan Şimşek, KDV ve MTV konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye politikalarına dair vergi artışı spekülasyonlarına yanıt veren Bakan Şimşek, kira sözleşmelerinde başlatılacak olan yeni dönemin detaylarını paylaştı.

"KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Kira gelir vergilerindeki kaçaklarla mücadele kapsamında 420 binden fazla kiracının ziyaret edilerek kira ödemeleri hakkında bilgi toplandığını ifade eden Bakan, bu süreçte kira beyannamelerinin bu ay sonuna kadar verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yeni dönemde kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılacağı bir sistemi hayata geçirmek üzere çalıştıklarını duyurdu.

KDV ve MTV artışlarına ilişkin sorulara cevap veren Bakan Mehmet Şimşek, "KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak." dedi. Düşük KDV oranlarıyla fiş kesilmesini önlemek amacıyla yeni POS cihazlarının kullanıma gireceğini belirten Bakan Şimşek, bu cihazların Haziran ayında devreye alınacağını ifade etti.

Harcamaları gözden geçireceklerini vurgulayan Bakan Şimşek, "Daha üretken, verimli alanlara yöneleceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz ve bu konuda ciddi düzenlemeler yapacağız." açıklamasında bulundu. Kayıt dışı ile mücadele edilerek bütçe açığının daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alınacağını belirten Bakan Şimşek, vergi politikalarının net olduğunu ve kurumlar vergisinin, gelir vergisinin ve KDV genel oranlarının artırılmayacağını sözlerine ekledi. Motorlu taşıtlara ek bir vergi oranının gündemlerinde olmadığını ifade etti.