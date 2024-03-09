Meclis salonunda düzenlenen toplantıda bir gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

Toplantının tek gündem maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dursun Tuncer, Yerköy ilçesine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı, ayrılan söz konusu ödeneklerden ne miktarda sarfiyat yapıldığı hakkında hazırlanan raporu okudu.

Başkan Tuncer yaptığı açıklamada, “4 milyon lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 500 bin lira ve cari giderler için 932 bin 420 lira ve Mal ve malzeme alımlarına 500 bin lira olmak üzere toplam 7 milyon 932 bin 420 lira ödenek ayrılmıştır. 2024 tarihinde Denetim Komisyonunda görevli) ve Adem Kızılok'un hazır bulunmasıyla toplandı. İl Özel idaresi 2023 yılı yatırım programı bütçesinden Yerköy’de Kanalizasyon yapımı için 500 bin lira, içme suyu yapım projesine 1 milyon 500 bin lira, Kilitli parke yapım projesine Ayrılan bahis konusu ödeneklerden kanalizasyon yapımı için ayrılan 500 bin lira ödeneğin Kilitli parke giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek tahsis değişikliği yapılmıştır. İçme suyu projesi için ayrılan 1 milyon 500 bin lira ödenekten 463 bin 22,72 lira bedelle Arslanhacılı köyü içme suyu, 516 bin lira bedelle Hatip köyü içme suyu deposu ve 516 bin lira bedelle Yukarıeğerci köyü içme suyu deposu yaptırılmış olup, ödenekten 4 bin 977,28 lira ödenek kaldığı, Kilitli parke yapımı için ayrılan 4 milyon lira ve Ödenek tahsis değişikliği ile aktarılan 500 bin lira ödenek ile ilçeye bağlı 60 köyde toplamda 57 bin 864 metrekare kilitli parke yaptırıldığı, Diğer alt ve üst yapım projesi için ayrılan 500 bin lira ödenekten 23 bin 600 lirası Kumluca köyün tel alımında, 22 bin 699 lirası Zencir köyüne içme suyu borusu alımında, 48 bin 580 lirası Terzili- Çamdibi köylerine sundurma alımında, 154 bir 580 lirası Hacıuşağı köyüne trafo alımında, 136 bin 800 lirası İçme suyu klor alımında, 32 bin 696 lirası Saray köyüne bims alımında ve 80 bin lirası Delice köyüne GES yapım projesinde harcandığı, bin 44 lira ödeneğin bakiye kaldığı görülmüştür. Mal ve Malzeme alımları için ayrılan 500 bin lira ödenekten 64 bin 130 liranın Akpınar köyüne pompa alımı, 132 bin liranın Sekili-Hatip ve Yukarıeğerci köylerine pompa alımı ve 285 bin liranın muhtelif köylere içme suyu borusu alımında sarf edildiği ve 18 bin 690 lira bakiye kalmıştır. Cari Giderler için ayrılan 932 bin 420 lira ödeneğin ise ilçenin çeşitli giderlerinde sarf edildiği, bakiye kalan cüzi miktardaki ödeneğin ise ilçenin 2024 mali yılı bütçesine aktarıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.