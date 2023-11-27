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SGK'lı emekliler, yılbaşından itibaren maaşlarına yansıyacak olan en az %40'lık bir zamla karşılanacaklar. Bu artışın yanı sıra, emekli maaşlarına ek olarak ödenen emekli promosyon ödemelerinin ise en az 15.000 lira civarında olması bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi, yeni yılda çalışanlar ve emekliler için umut dolu beklentiler başlıyor. Bu kez, yıl sonunda belirlenecek asgari ücretten önce, Ocak ayı itibariyle zam oranları netleşecek. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, özellikle emekliler ve memurlar için kritik bir dönemeç olacak. Bu verilerle birlikte 6 aylık enflasyon hesaplamaları yapılacak ve zamlar belirlenecek. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından, hükümetin zam pazarlıkları başlayacak.

Emekli maaş zammında refah payı uygulamasının devreye girip girmediği belirlenecek ve bu zammın etkisiyle emeklilere sunulan çeşitli ödemelerde değişiklikler olacak. Bu ödemelerden biri de emekli promosyonları olacak. Emekli promosyonları, 2017 yılından beri belirli şartları sağlayan emeklilere veriliyor.

Emekli promosyonlarına yapılan zamlar genellikle emekli maaşını taşıma şartına bağlı olarak belirleniyor. Ayrıca, bazı durumlarda hizmet satın alma şartı da aranabiliyor. 2023 yılı zamlarıyla birlikte emekli promosyonlarında önemli bir artış yaşanmış ve rakam 12.500 TL'ye kadar çıkmıştı. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları, emekli zammının belirlenmesinde kritik bir faktör olacak. Refah payı eklenerek zam oranlarının güncelleneceği tahmin ediliyor. Bu sayede, emekli maaş aralıklarının değişmesi nedeniyle emekli promosyonları da zamlanacak.

Yeni yılda 17 milyon emeklinin zamlı bir şekilde geçmesi umut ediliyor. Emekli maaşlarındaki artışın yanı sıra, ek ödemelerde de bir artış olması bekleniyor. Bankaların 3 yıllık anlaşma sözüne dayanarak ödenen emekli promosyonlarının yeni yıldan itibaren artması bekleniyor. Uzman hesaplamalara göre, emekli maaş aralığına bağlı olarak ödenen promosyonların en düşük 15.000 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.