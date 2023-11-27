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Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yeni arpa çeşitleri çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 3 ilçeye bağlı 6 köyde 6 çiftçi ile birlikte 13 çeşit yerli arpa çeşidinin ekimleri yapıldı.

Sorgun’da yapılan ekime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “İlimizde en çok üretilen ürün hububattır. Hububatta ise en çok ekimi yapılan ürünlerden biriside arpadır. Amacımız bu potansiyeli daha fazla harekete geçirmek için verimi artırmaktır. Bakanlığımız Araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir" dedi.

Özkaya, "Bu ekimlerde Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Burakbey – Akar - Anka06 – Bozlak – Misket – Sayım40 – Sinanbey – Asil – Tosunpaşa – Anka13 ve Cacabey çeşitleriyle kavuzsuz arpa çeşidi Yalın ve Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ayrancı – Keykubat çeşitleri olmak üzere 13 değişik arpa çeşidi ekildi. ​Bu demonstrasyonlarımızın takipleri yapacak sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.