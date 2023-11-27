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Kentte, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar merkeze bağlı Lök köyünde Bekir Özdemir'e ait mandıra, garaj, depo ve samanlığın bulunduğu 500 metrekarelik binanın çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Garajda bulunan traktör ve tarım aletleri zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma inceleme yaparken, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de çiftçiye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Açıkgöz, şiddetli rüzgarın Lök köyünde bir binanın çatısını uçurduğunu söyledi.

Binada traktörler, biçerdöver, hayvan yemi, saman bulunduğunu aktaran Açıkgöz, "Rüzgar, çatıyı yaklaşık 100 metre uçurmuş. Allah yardımcısı olsun, çiftçimizin mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Özdemir de ne olduğunu anlayamadıklarını, şiddetli rüzgarın çatıyı uçurduğunu belirterek, "Oğlum, koşarak geldi, çatının uçtuğunu söyledi. Onun da üzerine duvardan kopan briket düşmüş, hastaneye götürdüm, sağlık durumu iyi. İçeride traktör, biçerdöver, hayvan yemi, saman ve tarım aletleri vardı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.