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Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan yüzde 49.25'lik zam oranıyla güncellenen emekli maaşlarında beklenen müjde geldi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi ve bu miktarın ilerleyen tarihlerde zam farklarıyla birlikte artırılması planlanıyor.

Enflasyonun sürekli arttığı bir dönemde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları taksit taksit yükseltilerek yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ancak, ocak ayındaki zamlar henüz emeklilerin hesaplarına yatmamış durumda. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak ödendi.

Yapılan ek zamlar ve en düşük emekli maaşı artışı, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak, ocak ayındaki zamların henüz yatmamış olması, yeni bir zam iddiasını gündeme getirdi.

31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlere yaklaşırken, emeklilere yönelik yeni bir zam müjdesi bekleniyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekileceği ve emeklilere ek bir zam yapılacağı konuşuluyor.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, emekli maaşlarına yönelik yeni bir zam olasılığının gündemde olduğunu belirtiyor. Ankara kulislerinde dolaşan son senaryoyu paylaşan Çetingüleç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekli yılı' ilan etmesi sonrasında, emeklilere yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade ediyor. Çetingüleç, bu zor ekonomik süreçte emeklileri 10 bin TL maaşla seçime götürmenin Hükümet için akılcı bir strateji olmadığını vurguluyor.