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Kademeli satış modeli, konut almak isteyenlere önce arsa satın alma, ardından inşaat maliyetini ödeme şeklinde işler. Şirketler, konut bedelini önce arsa bedeli sonra inşaat maliyeti olarak iki aşamada alarak bu yeni sistemle ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılında konut satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 17.5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu durumun konuta erişimi zorlaştırdığını ifade eden Özelmacıklı, üreticilerin alternatif yöntemlere yönlendirildiğini söyledi.

Bir şirketin uyguladığı "aşamalı konut sahibi olma sistemi"nde, önce konutun arsa payı alınıyor, sonra inşaat maliyeti ödenerek iki aşamada ev sahibi olunuyor. İlk uygulama Başakşehir'de başlatıldı, ardından Ispartakule ve Pendik gibi bölgelere de yayıldı.

Başka bir şirket ise 10 projede 20 milyar liralık yatırım yaparak erişilebilir fiyatlı konutlar üretmeyi planlıyor. Bu modelde konut bedeli önce arsa payı, sonra inşaat maliyeti olarak iki aşamada alınacak.

Özellikle küçük yatırımcılar için yeni modellerin ortaya çıkmasının beklendiği bu dönemde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları" için hazırlıklarını tamamladığı ve bu fonların ilgi göreceği öngörülüyor. Bu fonlar aracılığıyla şirketler, küçük birikimleri olan tüketicilerle büyük projelere ortaklık yapabilecek.

Kademeli satış modelinin detaylarını anlatan Özelmacıklı, sürecin kooperatif modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu ifade etti. Arsa payının ön sözleşme ile satışının gerçekleştirildiği bu modelde, inşaat maliyetleri belirlendikten sonra pay sahiplerinden belirli bir kar oranı ile ödeme alındığını açıkladı. Ayrıca, ödemeleri yapamayan kişilerin satıldıktan sonra parasını aldığını belirtti.