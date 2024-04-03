Seçimlerden sonra emekli, çalışan ve memurlarla ilgili gerçekleştirilecek yeni düzenlemeler merak konusu oldu. 6 yeni reform için geri sayım başladı.

Türkiye’de geride bırakılan seçimlerin ardından emekli ve çalışanlarla ilgili düzenlemelerin nasıl seyredeceği sorulmaya başlandı. Geride bırakılan eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program (OVP)’ı açıklamıştı. Bu plan içerisinde dikkat çeken reformlar da yer alıyor.

Seçimlerin ardından, emekliler, çalışanlar ve memurlarla ilgili gelecek düzenlemeler merak konusu olmaya başladı. Türkiye'de, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), çeşitli reformları içeriyor ve bu reformların nasıl şekilleneceği dikkatle takip ediliyor.

Çalışma hayatında önemli kararlar ve düzenlemelerin gündemde olduğu bu dönemde, enflasyonla mücadele çabalarıyla birlikte çalışan ve emekli haklarıyla ilgili beklentiler de artıyor.

2024, emekliler için önemli adımların atılacağı bir yıl olacak. Düşük emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler ve maaşların yeniden değerlendirilmesi bu kapsamda değerlendiriliyor.

Temmuz ayında emekli maaşlarında yapılacak zammın yanı sıra refah payı, taban aylık artışı ve kök aylıkların taban aylıkla eşitlenmesi gibi konular da masada.

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeler de bekleniyor; ulaşım, kültür-sanat etkinlikleri, turizm ve alışveriş indirimleri gibi konularda yapılan düzenlemeler emeklilerin yaşam standartlarını artıracak.

Memurlar için de bazı önemli düzenlemeler planlanıyor. Birinci derecedeki memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin bu avantajdan faydalanmasını sağlayacak. Bu düzenlemeyle birlikte emekli aylıkları ve ikramiyeler de artacak.

Küçük esnafı ilgilendiren düzenlemeler arasında ise SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim farkının kapatılması ve Bağ-Kur'daki prim gün şartının düşürülmesi bulunuyor. Küçük esnafın erken emeklilik imkanı elde etmesi için prim gün sayısının azaltılması planlanıyor.

Ayrıca, çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi ve ev kadınlarına yönelik aylık destek sağlanması gibi sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler gündemde. Ev kadınları için isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, emeklilik yaşının indirilmesi gibi adımlarla sosyal güvence sağlanacak.

Sosyal güvenlik sistemi, emekli olan vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmelerini ve ek sağlık güvencelerine erişimlerini sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleri devreye alınacak ve otomatik katılım sistemi güçlendirilerek ikinci basamak emeklilik sistemi desteklenecek. Bu değişikliklerle, bireylerin emeklilik dönemlerindeki maddi güvenceleri artırılarak daha kaliteli bir yaşam sürmelerine olanak sağlanacak.