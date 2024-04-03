Turizm Fakültesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen iftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile İletişim Fakültesi Bölüm Başkanları katıldı.

İftar programında konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, "Ramazan-ı Şerifin huzur iklimini hep birlikte yaşamak için bugün siz değerli basın mensuplarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Davetimize katılım sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra üniversitemizde değişim ve dönüşüm adına hayata geçirmeyi planladığımız projelere başlıyoruz. Kampüsümüzün su sorununa kökten çözüm olacak gölet inşaatımız başladı. Kampüs alanımızı yeşil, modern ve daha yaşanabilir bir kampüs haline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Bu yıl hem spor hem de bahar şenliklerimizi çok farklı ve muhteşem organizasyonlarla gerçekleştireceğiz. Eğitim başta olmak üzere sağlık, sosyal ve kültürel anlamda pek çok yeniliği üniversitemize kazandıracağız” dedi.

Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu ve bayrama kavuşacak olmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Ramazan ayının manevi iklimiyle kazandığımız iyi alışkanlıklar ve güzel duyguların bayram ve bayram sonrası da devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, öğrencisi, mezunu, akademik ve idari personeliyle Yozgat Bozok Üniversitesi ailemizin ve Yozgatlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini tüm kalbimle diliyorum” ifadelerine yer verdi.