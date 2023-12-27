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Çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL İkramiye, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, SGK ödeme için tarih belirleyecek.

Çalışan emeklilere yönelik olarak Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 5 bin TL ikramiye düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki açıklamasında belirttiği üzere, çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emekliler de dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli, bu özel ödeme imkanından yararlanacak.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme için belirli bir tarih belirleyecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan hemen sonra, 5 bin TL ikramiyenin hak sahiplerinin hesaplarına iki gün içerisinde yatırılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi