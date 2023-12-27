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Çalışan emeklilere verilecek olan 5 bin TL İkramiye, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından, SGK ödeme için tarih belirleyecek.

Çalışan emeklilere yönelik olarak Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 5 bin TL ikramiye düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki açıklamasında belirttiği üzere, çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emekliler de dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli, bu özel ödeme imkanından yararlanacak.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme için belirli bir tarih belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan hemen sonra, 5 bin TL ikramiyenin hak sahiplerinin hesaplarına iki gün içerisinde yatırılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını ifade etti.