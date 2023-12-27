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EPDK'nın getirdiği yeni düzenlemeler, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (ŞİD) önemli revizyonlar içermekte. Bu değişiklikler arasında, doğal gaz miktarının azami sınırını belirleyen ve azami günlük kapasiteyi ifade eden rezervasyon teminat tutarını belirleyen formülün güncellenmesi yer alıyor. Yapılan bu değişiklik, sektördeki işlemleri daha şeffaf ve verimli hale getirerek, doğalgaz taşımacılığındaki süreçlere modern bir yaklaşım getiriyor.

EPDK'nın aldığı kararla birlikte "Ana Çıkış Noktası" ve "Gaz Kullanım Eşiği" gibi kritik tanımlarda da düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler, doğal gazın taşınması ve kullanımına ilişkin mevcut prosedürleri güncelleyerek, sektördeki verimliliği ve işleyişi artırmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler, doğal gaz sektörüne modern ve yenilikçi bir perspektif getiriyor. Bu değişikliklerle birlikte, doğal gaz taşımacılığının daha etkin, ekonomik ve çevre dostu bir hale gelmesi hedefleniyor. EPDK'nın attığı bu adım, doğal gaz sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

EPDK'nın aldığı bu karar, enerji piyasasında daha etkili ve verimli bir düzenlemenin kapılarını aralıyor. Bu düzenleme, hem tüketicilere hem de sektör paydaşlarına olumlu etkiler sağlayarak, Türkiye'nin enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor. Detaylar için haberimizi okumayı unutmayın.