Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, önceki dönem Adalet Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Tekçam, belediyenin hedefleri ve projeler hakkında Bozdağ’a bilgi verdi.

Başkan Tekçam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önceki dönem Adalet Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ'ı ziyaret etme fırsatına nail oldum. Ziyaretimde, mevcut hedeflerimiz ve projelerimiz hakkında kendisine bilgi sundum ve değerli tavsiyelerini dinleme şansı elde ettim. Sayın Bekir Bozdağ'ın tecrübelerinden ilham alarak, hedeflerimize daha da yaklaşmak için yeni adımlar atmaya kararlıyız. Kendisine bize sunduğu destek ve bilgiler için içten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.